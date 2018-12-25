Московская биржа открылась снижением

Индекс Мосбиржи утром во вторник опустился на 1,25% – до 2293 пунктов, индекс РТС снизился на 1,4% и составил 1055 пунктов.

Рынок акций ощутимо снижается вслед за мировыми рынками на фоне опасений по поводу недовольства президента США Дональда Трампа действиями ФРС, передает РИА «Новости».