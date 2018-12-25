Российские торгпредства могут приостановить работу в ряде стран

Работа российских торговых представительств в ряде государств может быть приостановлена, если в них на данный момент нет необходимости, заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Мантуров заявил, что министерство намерено пересмотреть географию торгпредств, и «если в той или иной стране на текущий момент не нужно торгпредство, его деятельность будет приостанавливаться, специалистов будут переводить в те страны, где в них больше потребность», передает ТАСС.

Он добавил, что ряд заграничных сотрудников переведут в «мобильные группы», которые будут направлять в то или иное государство для сопровождения крупных проектов и сделок.

«У нас нет возможности и необходимости содержать большой штат сотрудников во всех странах мира, вне зависимости от товарооборота. Поэтому придется «подсушиться», - отметил глава Минпромторга.

Ранее в Минпромторге прокомментировали возможность закрытия торгпредства на Украине.