В Минпромторге прокомментировали возможность закрытия торгпредства на Украине

Заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев прокомментировал возможность закрытия торгпредства на Украине.

Груздев подчеркнул, что Россия пока не планирует закрывать свое торговое представительство на Украине, передает РИА «Новости».

«Другое дело, что практическая работа очень ограничена в силу того, что торговое представительство должно опираться и на официальные контакты, а они практически заморожены, хоть и не по нашей вине», – сказал Груздев.

Напомним, в конце сентября советник – посланник посольства Украины был вызван в российское Министерство иностранных дел после нападения на торговое представительство России в Киеве.