МИД вручил ноту советнику – посланнику Украины

Советник – посланник посольства Украины после нападения на торговое представительство России в Киеве был вызван в российское Министерство иностранных дел, ему вручена нота протеста.

В сообщении на сайте МИД России говорится, что украинские национал-радикалы устроили «безобразную выходку» в отношении российских дипломатических представительств на территории Украины – нападению подверглось торговое представительство России в Киеве.

«В связи с этой провокацией 28 сентября в МИД России был вызван советник – посланник посольства Украины в Москве, которому была вручена нота протеста», – говорится в заявлении ведомства.

Сообщается, что на территорию учреждения бросали дымовые шашки, на ограждении оставили оскорбительные надписи, причинили существенный ущерб припаркованному рядом автотранспорту российских дипломатов.

«Вся эта мерзкая акция сопровождалась нецензурной бранью и оскорблениями в адрес России и ее руководства. По счастливой случайности никто из дипломатов не пострадал», – сообщило министерство.

В МИД заявили, что Москва ожидает от Киева публичного осуждения инцидента с торгпредством России и призывает международные структуры дать должную оценку случившемуся.

Отмечается, что по счастливой случайности никто из российских дипломатов не пострадал.