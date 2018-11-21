Автокефалию для Украины Варфоломей «обменял на конфеты» Порошенко

Константинопольский патриарх Варфоломей рассказал детям, пришедшим колядовать в Фанар, чем президент Украины Петр Порошенко расплатился за украинскую автокефалию.

В Сочельник в резиденцию патриарха в Фанаре пришли колядовать дети, которых сопровождали родители и учителя, передает РИА «Новости».

Патриарх рассказал, что Порошенко, «как и президент (США Дональд) Трамп», является бизнесменом, у него есть шоколадная фабрика.

По словам патриарха, Москва напрасно обвиняет его в том, что он «взял деньги за автокефалию».

«Я взял не деньги, а много конфет и шоколада с фабрики Порошенко», – заявил патриарх, показав два целлофановых пакета с конфетами.

По его словам, «прислали много таких пакетов», но остальные конфеты уже успели раздать, «остались два последних».

«Я их открою и буду бросать, а кто поймает – герой», – сказал он и начал бросать конфеты детям.

В ноябре сообщалось, что Порошенко вывез собственность липецкой кондитерской фабрики общей стоимостью 10 млн гривен (23,5 млн рублей).

Напомним, «объединительный собор», на котором предстоятелем «новой украинской церкви» был избран Епифаний, прошел 15 декабря.

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