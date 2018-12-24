Moody's повысило рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг Украины до Саа1 с Саа2, изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный».

На улучшении рейтинга сказались новая программа финансирования stand-by Международного валютного фонда для Украины, а также недавно принятые Киевом реформы, которые должны способствовать снижению коррупции, сообщается в пресс-релизе Moody's.

При этом прогноз был изменен из-за того, что страна сильно зависит от МВФ в финансовом плане и подвержена риску возобновления геополитической конфронтации, а политическая нестабильность внутри Украины может привести к задержке реализации реформ, передает RT.

Между тем, в прошлом году международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что ВВП на Украине в расчете на душу населения останется наименьшим среди стран СНГ в 2017-2018 годах.