Сергей Юрский госпитализирован в Москве

Народный артист РСФСР 83-летний Сергей Юрский госпитализирован в инфекционное отделение одной из московских больниц.

Как сообщает РЕН ТВ, Юрского госпитализировали из-за воспаления в воскресенье. По данным Telegram-канала Mash, актер находится в сознании, его состояние оценивается как средней тяжести.

Сергей Юрский – советский и российский актер и режиссер театра и кино, уроженец Ленинграда. С 1978 года Юрский живет и работает в московском Театре имени Моссовета. Также с 1991 года играет и ставит спектакли на сцене театра «Школа современной пьесы». Юрский известен зрителям по ролям в кинофильмах «Республика ШКИД», «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби» и многих других.