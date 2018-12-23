Киевское «Динамо» отказалось от новогодних сувениров со свиньей из-за «Спартака»

Футбольный клуб «Динамо» (Киев) заявил о снятии с продажи в официальном магазине новогодних сувениров с изображением свиньи, так как болельщики возмутились из-за ассоциаций с московским «Спартаком».

«Дорогие болельщики! Традиционно в преддверии новогодних праздников наш официальный клубный фан-шоп выпускает сувенирную продукцию с символикой наступающего года по китайскому календарю», – передает «Чемпионат» сообщение украинского футбольного клуба.

Отмечается, что 2019 год будет годом желтой земляной свиньи (кабана), поэтому и была разработана сувенирная продукция для фан-шопа.

«К сожалению, часть наших болельщиков восприняла подобные сувениры крайне негативно, увидев какую-то связь сувенира с давним противостоянием киевского «Динамо» и московского «Спартака», – говорится в заявлении.

Фан-магазин «Динамо» (Киев) заявил, что «не хотел никого обидеть» и не планировал ассоциаций со «Спартаком».

«Исходя из сложившейся ситуации было принято решение снять с продажи данную продукцию», – говорится в сообщении «Динамо».

«Свиньи» – одно из прозвищ московского «Спартака», которым часто пользуются фанаты команд-соперников.