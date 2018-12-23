Песков пожаловался на клевету на пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на большую пресс-конференцию президента Владимира Путина попали не журналисты и озвучили непроверенную информацию.

«На этот раз появился целый набор новых элементов, которые заставляют нас задуматься. Мы с сожалением наблюдали вопросы, которые не имели никакого отношения к журналистским вопросам, разные жалобы. Это фактически были обращения граждан», – передает слова Пескова «Интерфакс».

Он отметил, что люди озвучили не соответствующую действительности информацию, что по сути «можно назвать клеветой».

В то же время он заявил, что пресс-конференция президента проходит «блестяще».

Ранее Песков также объяснил, почему на пресс-конференцию не пустили несколько человек.

Пресс-конференция состоялась, она длилась 3 часа 43 минуты. Путин ответил на вопросы 53 представителей СМИ.