Песков прокомментировал отказ ряду журналистов в допуске на пресс-конференцию Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал раскрывать причины, по которым журналиста Романа Доброхотова не пустили на пресс-конференцию главы государства Владимира Путина.

«Дело в том, что речь идет о мероприятии главы государства, президента. В данном случае действует закон «О государственной охране». И в данном случае служба безопасности посчитала необходимым принять вот такое решение. А конкретные причины мы не раскрываем», – сообщил Песков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Кремль знаком с ситуацией отказа Доброхотову в пропуске на пресс-конференцию.

«Да, мы знаем об этом. Кому-то было отказано на стадии аккредитации, до того, как мы опубликовали список. Несколько человек не были допущены к пресс-конференции уже после того, как мы опубликовали список. Мы отдельно с ними связывались и объясняли им тот факт, что они не допускаются на пресс-конференцию», – отметил пресс-секретарь президента.

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина прошла в четверг в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. В этом году мероприятие вызвало особенно большой ажиотаж среди журналистов как федеральных, так и региональных и даже международных изданий. На нее аккредитовались 1702 журналиста.