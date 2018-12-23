«Единая Россия» потребовала разобраться с поездкой детей чиновников в Турцию

Замсекретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Ольга Баталина заявила, что во власти не должно быть места людям, использующих служебное положение в своих интересах; так в «ЕР» отреагировали на ситуацию с отправкой детей чиновников Брянской области в Турцию за счет благотворительного фонда.

«Чиновники в Клинцах Брянской области потрясают не только своим абсолютно аморальным, недопустимым поступком, но и запредельной степенью цинизма и хамства, убежденностью в своей правоте. Неприятно и стыдно, что до сих пор во власти работают люди, способные обирать малоимущих, больных детей, сирот. Тех, кому надо помогать всем миром, кому сложнее, чем многим из нас», – сказала Баталина.

Она отметила, что именно такие резонансные истории формируют отношение к власти в целом, к команде Брянской области, в которой работает много отзывчивых, порядочных людей, «которых эта история, уверена, задела так же, как и меня».

«Таким людям, использующим служебное положение в собственных интересах, не место во власти, они профессионально не пригодны. Рассчитываю, что Александр Васильевич Богомаз сделает правильные выводы из произошедшего», – заключила она.

Напомним, группа детей из города Клинцы Брянской области в марте 2018 года посетила турецкий город Демре за счет благотворительного фонда имени посла России в Турции Андрея Карлова.

Изначально планировалось, что в Турцию поедут дети с ограниченными возможностями по здоровью, однако затем отдел образования города Клинцы решил изменить участников и отправить тех, «кто добился определенных успехов в учебе, спорте, общественной деятельности». Среди победителей оказались дети чиновников. На это указал в том числе мэр Клинцов Олег Шкуратов, резко отреагировавший на критику со стороны СМИ.

Губернатор Брянской области пообещал принять меры в связи с поездкой детей чиновников в Турцию.