Фигуристка Медведева не попала в основной состав сборной России на чемпионат Европы

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердил состав российской сборной для участия в чемпионате Европы по фигурному катанию.

В состав сборной вошли фигуристки Станислава Константинова, Алина Загитова и Софья Самодурова, сообщает пресс-служба ФФККР.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и чемпионка мира Елизавета Туктамышева будут запасными.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Минске 21-27 января 2019 года.

В субботу на чемпионате России по фигурному катанию Загитова и Медведева не получили медалей. Туктамышева призналась, что результаты первенства России ее шокировали.