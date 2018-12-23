Фигуристка Туктамышева оказалась шокирована итогами чемпионата России

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева призналась, что результаты первенства России ее шокировали.

«Я просто в шоке. Что сегодня произошло на чемпионате России? Это просто феноменально», – написала спортсменка в Twitter.

В субботу на чемпионате России по фигурному катанию прошла произвольная программа у женщин. При этом олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не получили медалей. Победу завоевала 14-летняя Анна Щербакова, второй результат показала 14-летняя Александра Трусова. 15-летняя Алена Косторная, ставшая третьей, призналась, что ей приятно побеждать более «возрастных» соперниц.

Чемпионат России завершится в воскресенье показательными выступлениями.