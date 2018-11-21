Кадыров сказал, как хочет завершить карьеру

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в интервью программе «Важная персона» на телеканале «Москва 24» рассказал, как бы хотел завершить карьеру.

«Хочу закончить свою карьеру, будучи руководителем региона», – сказал глава республики, добавив, что не планирует становиться президентом или возглавлять какое-либо федеральное ведомство.

«Я не такого уровня человек, чтобы даже возглавить самое слабое министерство в правительстве», – приводит его слова РИА «Новости».

Кадыров является главой Чечни с 2007 года. В 2016 году он был переизбран на третий срок, набрав почти 98% голосов.

В октябре в свете 200-летия города Грозный и 42-летия Рамзана Кадырова газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, чего добилась Чечня за 10 лет.