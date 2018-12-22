Шредер призвал к независимости от влияния США в торговле

Германия не должна допускать диктата США в торговой сфере, так как это грозит серьезными последствиями, заявил бывший канцлер Герхард Шредер.

«Я точно не анти-американист. Но суть моих усилий во внешней политике заключалась в том, чтобы добиться относительной независимости от США и сохранить ее», – цитирует RT интервью Шредера газете Die Welt am Sonntag.

Он отметил, что сейчас такая стратегия тоже является разумной, несмотря на заслуги США в развитии Германии после 1945 года.

«Потому что суверенное государство не должно допускать, чтобы США предписывали нам, с какими странами нам можно вести торговлю. Так не пойдет», – сказал он.

Также он отреагировал на требования США к Берлину об ограничении или прекращении торговли с различными странами.

«Иран, Китай, Россия – если так пойдет дальше, скоро нам ни с кем нельзя будет иметь экономические связи. Для такой зависимой от экспорта страны, как Германия, это неприемлемо. Это необходимо сказать и американцам, при всем уважении и при всей дружбе» – отметил он.

Шредер заявил, что давление США в связи со строительством газопровода «Северный поток – 2» вызвано не любовью к Украине.

«Предпочитают сами поставлять газ в Германию – сжиженный газ, который хуже по качеству, зато дороже, чем газ из газопровода», – сказал он.

В четверг посол США в Германии Ричард Гренелл заявлял, что строительство газопровода «Северный поток – 2» может усилить «удушение» европейских стран в сфере энергетики.

На прошлой неделе представитель Госдепартамента США Роберт Палладино призывал Берлин «прислушаться к соседям» для отмены строительства газопровода «Северный поток – 2».

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер говорил, что Берлин не собирается уступать призывам США, Украины и членов Христианско-демократического союза (ХДС) об отказе от газопровода.