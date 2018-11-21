Берлин назвал условие строительства «Северного потока – 2»

Прокладка газопровода «Северный поток – 2» возможна, если будут сохранены ключевые интересы Киева, заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.

К ключевым интересам он отнес сохранение транзита газа через Украину после 2019 года, сообщает DW.

Альтмайер отметил, что даже после обострения конфликта между Москвой и Киевом Берлин не собирается уступать призывам США, Украины и членов Христианско-демократического союза (ХДС) об отказе от газопровода. В то же время действия России в проливе он назвал «большой ошибкой».

Министр добавил, что срыв проекта не позволит Германии снизить зависимость от России, это возможно только в случае создания инфраструктуры для импорта сжиженного газа из других стран.

Напомним, Германия решила не отказываться от проекта «Северный поток – 2» даже после резолюции Европарламента, который выступил за прекращение строительства газопровода.