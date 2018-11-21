Посол США в Германии заявил об «удушающих последствиях» «Северного потока – 2»

Строительство газопровода «Северный поток – 2» может усилить «удушение» европейских стран в сфере энергетики, заявил посол США в Германии Ричард Гренел в колонке для газеты Rheinische Post.

В своей статье Гренел призвал Германию прекратить поддержку строительства газопровода, сообщает Deutsche Welle.

По его мнению проект – «бесцеремонная попытка российского правительства усилить удушение европейских союзников и партнеров в плане энергоснабжения».

Гренел считает, что в результате Россия сможет увеличить влияние на Европу, а получаемые от проекта миллиарды евро направит на «дестабилизирующую внешнюю политику и поддержку на восточном фланге НАТО своего поведения».

Он добавил, что Москва продолжает «кампанию по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины».

На прошлой неделе представитель Госдепартамента США Роберт Палладино призывал Берлин «прислушаться к соседям» для отмены строительства газопровода «Северный поток – 2».

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер говорил, что Берлин не собирается уступать призывам США, Украины и членов Христианско-демократического союза (ХДС) об отказе от газопровода.