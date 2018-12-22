Порошенко высмеяли за празднование юбилея «украинского» Ан-225

Пользователи Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, который «отметил» 30-летний юбилей «украинского гиганта» Ан-225.

Запись появилась в Twitter украинского лидера в пятницу.

Справжній велетень, володар абсолютного рекорду вантажопідйомності – і загалом 240 світових авіарекордів – все це наша легендарна і унікальна «Мрія». Український гігант АН-225, який за кодифікацією НАТО має ще одне чудове ім'я «Козак».



Сьогодні «Мрія» святкує 30-річний ювілей! pic.twitter.com/S3EDrwtTvq — Петро Порошенко (@poroshenko) 21 декабря 2018 г.

«Настоящий великан, обладатель абсолютного рекорда грузоподъемности – и в целом 240 мировых авиарекордов – все это наша легендарная и уникальная «Мрия». Украинский гигант АН-225, который по кодификации НАТО имеет еще одно замечательное имя – «Казак». Сегодня «Мрия» празднует 30-летний юбилей!», – написал Порошенко.

Комментаторы напомнили Порошенко, что Ан-225 является достижением советского, а не украинского авиастроения.

Некоторые пользователи также предложили «декоммунизировать» самолет, произведенный в СССР фактически в единственном экземпляре.

Ан-225 «Мрия» – это советский транспортный реактивный самолет сверхбольшой грузоподъемности разработки ОКБ им. Антонова. Является одним из самых больших и грузоподъемных самолетов в мире.