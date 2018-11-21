Ревенко о ситуации с Би-би-си и RT: Нам приходится пользоваться теми же инструментами, что и наши западные партнеры

«Действия по защите наших журналистов адекватны и зеркальны», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Евгений Ревенко, комментируя намерение Роспотребнадзора проверить материалы канала BBC World News на предмет их соответствия законодательству России.

«К сожалению, нам приходится в зеркальных ответах пользоваться таким же инструментарием, которым пользуются наши западные партнеры» – констатировал замсекретаря генсовета ЕР, депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Депутат назвал претензии медиарегулятора Ofcom к телеканалу RT беспардонным жестоким давлением на журналистов, а также на право граждан государства выражать свое мнение посредством компании RT, так как многие из выступающих в эфире телекомпании не имеют возможности высказываться на национальных каналах», – заметил он.

По мнению собеседника, данное поведение – это давление на свободу слова, и отвечать на него нужно адекватно.

«Это отвратительные гримасы информационной войны. Нам нужно действовать аккуратно, открыто, честно, но тем не менее отвечать на вызовы Ofcom и западных партнеров необходимо», – отметил Ревенко.

«Требовать чего-то от их журналистов в ответ – это себя не уважать, нам до этого опускаться не стоит», – посоветовал депутат.

В четверг медиарегулятор Великобритании Ofcom признал телеканал RT виновным в нарушении правил вещания. Ofcom рассматривает возможность применения в отношении RT санкций, предусмотренных законодательством. В ответ Роскомнадзор объявил о начале проверки канала BBC World News и интернет-ресурсов Би-би-си на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству.

Тем временем главный редактор RT Маргарита Симоньян перечислила «нарушения», которые британский регулятор Ofcom обнаружил в работе телеканала.