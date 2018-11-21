Названы отрасли с самыми высокими зарплатами

Портал по поиску работы HeadHunter обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых отраслей в России, в числе лидеров – сфера информационных технологий, опередившая нефтегазовый сектор.

Как сообщает «РБК», лидерами рейтинга по уровню дохода в Москве стали отрасли по разработке программного обеспечения со средней зарплатой 130,5 тыс. рублей, ИТ-консалтинг - 130 тыс. рублей, администрирование баз данных со средним доходом 120,6 тыс. рублей.

В регионах расклад оказался примерно тем же, на верхних строчках рейтинга разработка программного обеспечения со средней зарплатой 77,9 тыс. рублей, администрирование баз данных - 74 тыс. рублей, девелопмент - 64,9 тыс. рублей, технический надзор в строительстве - 59,8 тыс. рублей и ИТ-консалтинг - 59,6 тыс. рублей.

Сообщается, что меньше всего и в Москве, и в регионах платят работникам сферы благоустройства, гостиничного бизнеса, розничной торговли и обслуживания клиентов.

Согласно исследованию, в этом году количество опубликованных вакансий превысило показатель прошлого года на 42%.

Аналитики также отметили рост зарплат, в среднем, в зависимости от квалификаций сотрудника, он составил до 5%. При этом менее остальных увеличились оклады линейных руководителей (управляющие организацией или отдельным подразделением) - 2,3%, а наибольший рост отмечен у специалистов начального уровня - 4,5%.

Анализ также показал, что в Москве в отличие от остальных регионов разница между предлагаемой и ожидаемой зарплатой меньше.

Ранее сообщалось, насколько россияне довольны своей зарплатой.