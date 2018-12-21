Песков ответил на вопрос о влиянии Мэттиса на Трампа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает неблагодарным делом рассуждать о том, удержал ли уходящий в отставку глава Пентагона Джеймс Мэттис президента Дональда Трампа от опрометчивых шагов.

Пескова спросили о том, насколько уход Мэттиса, который якобы удержал Трампа от многих непредсказуемых шагов, усилит возможность радикальной внешней политики, передает РИА «Новости».

«В наше время гадать, кто президента Трампа от чего удержал – это, наверное, удел политологов и дело весьма неблагодарное», – сказал он.

В четверг глава Пентагона Джеймс Мэттис заявлял, что уходит на пенсию в феврале из-за разногласий с Трампом. Политолог-американист Борис Межуев рассказывал, кого в американских медиа прочат на должность главы Пентагона.

Профессор Академии военных наук России Владимир Козин дал оценку действиям Мэттиса.