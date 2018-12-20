Сирийская армия начала движение в сторону покидаемых американцами районов

Армия Сирийской арабской Республики начала передислокацию войск на восток страны перед возможным выводом подразделений США, сообщают СМИ.

Боец пятого корпуса правительственной армии Сирии опубликовал в соцсетях фото на фоне колонны военных грузовиков с подписью «из Идлиба в Дейр-эз-Зор», сообщает портал Citeam.org в своем Facebook.

Отмечается, что восточный берег Евфрата находится под контролем курдско-арабских «Сирийских демократических сил», пользующихся поддержкой США.

В районе Дейр-эз-Зора происходило прошлое крупное столкновение сторонников Асада с СДС, поясняет издание.

Портал отмечает, что пятый корпус САА вооружен российским оружием и оснащен российской техникой, к нему прикреплены военные советники. По тем же сведениям, подразделением командовал погибший российский генерал-лейтенант Валерий Асапов.

В среду Белый дом заявил о начале вывода американских войск из Сирии, который займет от 60 до 100 дней. До этого Трамп объявил о победе над ИГ*.