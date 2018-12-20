Путин рассказал об основе укрепления государства

Президент России Владимир Путин заявил, что идеей укрепления и строительства государства может быть патриотизм в самом хорошем смысле этого слова.

Президенту предложили устроить шоу на телевидении об идее строительства государства.

«В самом хорошем, не квасном понятии патриотизма не может не быть идеи укрепления государства», – заявил Путин.

Он также добавил, что уже слышал критику в адрес федеральных каналов относительно контента, который на них представлен – в частности, Даниил Гранин жаловался ему, что там не показывают «ничего приличного».

«Я ему говорю: «Ну, такова политика каналов». Но думаю, что-то меняется в этом смысле, информация более сбалансированной становится. Я стараюсь следить за информационным полем на ТВ и в интернете, хотя и редко это делаю – не хватает времени», – отметил Путин.

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

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