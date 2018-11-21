Путин о выходе США из ДРСМД: Пускай не пищат потом

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос об опасности ядерной войны.

Корреспондент Первого канала спросил у президента, как он может успокоить тех, кто боится ядерной войны.

«Опасность подобного развития события в мире затушевывается, уходит. Выглядит чем-то не таким важным. А между тем, если что-то подобное возникнет, то может привести к гибели всей цивилизации и даже планеты. Очень жаль, что такая тенденция недооценки нарастает», – заметил Путин.

Президент заявил, что усилиями США происходит развал международной системы сдерживания гонки вооружений.

«Теперь говорят – Россия получила преимущество. Да, есть преимущество. Но в целом в стратегическом балансе это сохранение паритета, не более того. Сейчас еще один шаг – США выходят из ДРСМД. Естественно будем отвечать, и пусть не пищат потом, что мы добиваемся преимуществ. Мы не добиваемся преимуществ, мы сохраняем баланс», – подчеркнул Путин.

Он отметил, что не ведется никаких переговоров и о продлении СНВ-III, который заканчивается в 2021 году.

«Мы-то проживем, обеспечим безопасность. Но в целом это очень опасно», – отметил президент.

Российский лидер указал на несколько других опасных тенденций, в частности, на возможность понижения порога применения.

«Есть идея создать ядерные заряды малой мощности. Аналитики уже на Западе говорят, что ничего страшного, можно и применить. Но снижение порога может привести к серьезным последствиям», – отметил он.

Путин заметил, что есть опасность и создания баллистических ракет в неядерном исполнении, так как их сложно отличить от несущих ядерные боеголовки.

«Исхожу из того, что у человечества хватит здравого смысла не доводить до крайности», – подытожил Путин.

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-репортаж ежегодной пресс-конференции.