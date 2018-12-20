Иномарка врезалась в школьный автобус под Рязанью, есть жертвы

Иномарка столкнулась со школьным автобусом в Рязанской области, погибли два человека, еще один госпитализирован, сообщает областное УМВД.

Авария произошла 20 декабря в 7.30 мск в Касимовском районе на 249-v километре дороги «Москва – Егорьевск – Тума – Касимов», сообщается на сайте ведомства.

«46-летний житель города Москва, управляя автомобилем Skoda Rapid, по предварительным данным, двигаясь со стороны Москвы в сторону города Касимов, не справился с рулевым управлением и совершил столкновение со школьным автобусом ПАЗ под управлением 50-летнего жителя Касимовского района», – уточняет УМВД.

В результате аварии на месте погибли водитель и пассажир легковушки, водитель ПАЗа был доставлен в больницу.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее в декабре под Красноярском четверо человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком на трассе