Иномарка врезалась в школьный автобус под Рязанью, есть жертвы

|
20 декабря, четверг | Последнее обновление — 12:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Путин рассказал о профицитном бюджете впервые с 2011 года
Разделы
Западные санкции привели российскую рыбную отрасль к рекордам
Киев огрызнулся на просьбу США
Чего не хватает новому закону о защите животных
«Русскому мэру» Риги угрожает позорный крах
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Русским разрешили не «фильтровать базар»
Егор Холмогоров, Публицист
Статью 282 УК РФ частично отменят. Но любая толерантность и взаимоуважение, любое смягчение нравов возможны только в государстве едином и нерасколотом. Дважды за ХХ век мы эту истину упустили. Не дай Бог нам повторить в третий. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Людоедские предпочтения храброй женщины Люси Штейн
Андрей Бабицкий, журналист
Если уж в тюрьме, где действует определенный режим, человека могут забить до смерти, то что говорить о ситуации на фронте. И тем не менее Люся Штейн выкладывает на своей странице «попрошайку» со сбором средств на войну. Подробности...
Обсуждение: 56 комментариев
Советский цирк уже не умеет делать чудеса
Антон Крылов, журналист
Мир идет вперед. Все меньше и меньше людей хотят идти в цирк смотреть, как тигры, в полном соответствии со шлягером Михаила Боярского, садятся у ног. И все больше хотят смотреть на то, что показывает Cirque du Soleil. Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев
Нужно ли отправлять Ту-160 в музей
Обсуждение: 8 комментариев
Илон Маск открыл первый в мире сверхскоростной туннель
В Лос-Анджелесе открылся первый тоннель, по которому можно ехать на машине со скоростью 240 км в час. Для этого машина оснащается специальными боковыми выдвижными колесами. Придумал тоннель Илон Маск. Свой проект миллиардер назвал Hyperloop, что можно перевести как «сверхобгонный путь»Подробности...
Названа «Мисс Вселенная – 2018»
Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого годаПодробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Путин покатал тяжелобольного мальчика на президентском вертолете
Владимир Путин встретился с Артемом Пальяновым из Ленинградской области. Глава государства подарил тяжелобольному мальчику новогодние подарки, а также организовал для него и его семьи обещанный полет на президентском вертолетеПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook