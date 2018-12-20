Япония рассекретила материалы переговоров с США по Курилам

Японский МИД рассекретил документы по переговорам о Курилах с США в 1960 году, из которых следует, что тогдашний премьер-министр Японии Нобусукэ Киси готовил к обсуждению вопрос о возможности согласия Токио на получение от СССР только двух, а не четырех островов южных Курил.

«В последнее время в нашей стране иногда обсуждается мнение о том, что необходимо решить проблему (островов) «Хабомаи, Шикотан плюс «альфа» (некое добавочное условие) и подписать мирный договор», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

В качестве аргументов приводится требование японских рыбаков согласиться на возврат Хабомаи и Шикотана при условии признания СССР неких потенциальных возможностей в связи с Кунаширом и Итурупом «или при условии обеспечения гарантий безопасного промысла в этом районе».

Напомним, президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры по мирному договору, опираясь на декларацию 1956 года. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что на деле означает компромисс по Курилам.