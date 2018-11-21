Австрия указала на отсутствие доказательств вины России в отравлении Скрипалей

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль объяснила, почему ее страна отказалась высылать российских дипломатов из-за «дела Скрипалей».

Она сообщила, что не было «предоставлено убедительных доказательств» причастности России. Кроме того, в Австрии нет такой «традиции – высылать дипломатов», передает ТАСС со ссылкой на Servus TV.

В апреле Кнайсль заявила, что Вена не стала высылать российских дипломатов, поскольку хочет держать открытыми каналы диалога.

Кнайсль сказала, что санкции в отношении России из- за ситуации на Украине увязаны с продвижением в реализации Минских соглашений. По ее мнению, в настоящее время отмена этих мер не предвидится.

Глава МИД Австрии считает «Россию партнером прежде всего на Ближнем Востоке». Она «отличает отношения с Россией в вопросе Украины и Сирии». По мнению министра, прагматичный подход России к сирийской проблеме при поддержке Ирана помог добиться решения военного конфликта в Сирии, а руководство САР во главе с президентом Башаром Асадом «как никогда крепко сидит в седле».

Кнайсль призвала согласовать переговорные форматы по сирийскому урегулированию в Женеве и Астане.

Она также рассказала, что приглашение Владимира Путина на ее свадьбу было искренним желанием поделиться радостью.