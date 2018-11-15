Руководство ВВС Британии «предало» Лондон и Вашингтон ради F-35

Источники в британском министерстве обороны рассказали о споре Королевских ВВС и ВМС Великобритании по вопросу закупки американских истребителей F-35, под угрозой оказались отношения Лондона с Вашингтоном.

Высокопоставленные офицеры Королевских ВВС негласно добиваются того, чтобы в первой партии F-35, которую поставит США, были самолеты не только корабельного, но и наземного базирования, передает RT со ссылкой на Sky News.

Один из источников Sky News, связанный с британским военным флотом, заявил, что у ВВС «нет абсолютно никаких практических оснований получить F-35 типа А» (наземного базирования). Если самолеты F-35 «не могут взлететь с авианосца, их не следует покупать», заявил он.

По словам источника, «ВМС не могут поверить» в то, что ВВС пренебрегают «интересами нации» ради «собственных корыстных целей». Источник назвал сложившуюся ситуацию «абсолютным позором»

Источники Sky News считают, что планы ВВС могут «полностью подорвать» авианосную программу Великобритании.

Кроме того, источники полагают, что разозлятся и США. В 2010 году Лондон в целях экономии приостановил использование авианосцев. Восстановить способность вести военно-морские операции Лондону помогали США.

По мнению источника Sky News, США «считают ВМС Великобритании единственным равным флотом, способным управлять авианосцами». Планы Королевских ВВС могут нанести «урон американо-британским отношениям».

Источник полагает, что британские военные возможности будут «полностью дискредитированы», если «британцы явятся на театр боевых действий без готового к бою авианосца», США сочтут такую ситуацию предательством.

Официальные представители минобороны Великобритании утверждают, что среди первых 48 F-35 будут только истребители типа B (модель для ВМС). Однако британские ВВС считают, что нужно покупать и тип А, который может преодолевать большее расстояние и нести дополнительный комплект вооружений, при этом он дешевле.

По мнению источников Sky News, ВВС Великобритании хотят, чтобы в будущем их служба была вовлечена в морские операции.

В ноябре министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон решил вдвое увеличить флот истребителей F-35.