Ле Пен сказала, как остановить погромы в Париже

Лидер французского «Национальное объединение» Марин Ле Пен сказала, что поможет прекратить охватившие страну беспорядки, вызванные ростом цен на топливо.

В эфире телеканала France 3 Ле Пен сказала, что урегулированию ситуации поможет роспуск нижней палаты парламента. По ее словам, нынешнее французское правительство столкнулось с «кризисом репрезентативности».

«Я считаю, что нам следует (…) распустить Национальное собрание, чтобы провести новые пропорциональные выборы», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на L’express.

Французский политик добавила, что ее сограждане нуждаются в «налоговой справедливости». «Их налоги повышаются, в то время как более обеспеченные получают подарки», – сказала она.

Ле Пен сказала, что не требует отставки президента Франции Эммануэля Макрона. «Я уважаю демократию», – пояснила она.

Напомним, правительство Франции рассматривает возможность введения режима чрезвычайного положения из-за уличных беспорядков в Париже, вызванных ростом цен на топливо. За время погромов пострадали 12 журналистов RT, которые освещали акции. Задержано свыше 260 человек, пострадали более 100 человек.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что за манифестациями во Франции стоит фигура скандального олигарха.