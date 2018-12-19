Часть прихожан покинула храм ушедшего в раскол митрополита УПЦ МП

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ МП Александр Драбинко объявил о переходе в так называемую Поместную церковь Украины Спасо-Преображенского храма Киева, сообщают украинские СМИ.

После этого объявления часть прихожан покинула храм, сообщает «Громадське». Приходской совет постановил, что митрополит имеет право служить в храме и оставаться его настоятелем.

«Сегодня я впервые во время литургии поминал Вселенского патриарха и Блаженнейшего митрополита Киевского Епифания. Но, к сожалению, часть прихожан и священнослужителей не приняли моего вступления в ПЦУ, поэтому покинули храм. Но я надеюсь, что они вернутся. Наши двери открыты», – сказал Драбинко.

Синод Украинской православной церкви (УПЦ МП) снял с должностей митрополитов Винницкого Симеона (Шостацкий) и Переяслав-Хмельницкого Александра (Драбинко) и предал их анафеме за участие в «объединительном соборе» и переход в «новую украинскую церковь». В УПЦ МП опровергли эти сообщения.

Позднее Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков нашел труд Драбинко, в котором тот подробно объяснял, почему Киевский патриархат является неканоническим.