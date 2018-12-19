И.о. главы РФС отказался претендовать на пост

Исполняющий обязанности руководителя РФС Сергей Прядкин заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на пост президента организации; также от этих полномочий отказался вице-президент структуры Сергей Анохин.

Прядкин отрицательно ответил на вопрос о планах выдвижения на пост главы РФС, передает РИА «Новости». Он также занимает должность руководителя РФПЛ.

В среду стало известно, что Виталий Мутко покинул пост главы РФС, а Прядкин стал и.о. президента на срок до отчетно-выборной конференции, которая состоится 22 февраля.

Вице-президент РФС Сергей Анохин также отказался от выдвижения на пост главы организации.

Генеральный директор РФС Александр Алаев сообщил, что последняя дата подачи документов от кандидатов – 13 января 2019 года.

«В связи с тем, что утром Виталий Леонтьевич Мутко написал заявление о снятии с себя полномочий, выборы были внесены в повестку конференции. 13 января – последняя дата подачи документов от всех желающих стать кандидатами», – сказал он.

Мутко на заседании исполнительного комитета РФС не пришел.

«Виталий Леонтьевич точно попрощается с коллективом, с исполкомом, со всеми коллегами. Отвечать (почему его не было лично) за него некорректно. Он сам все скажет. Я с ним общался, и он передал заявление», – пояснил Алаев.

Алаев добавил, что поскольку он до последнего момента возглавлял организацию, после того, как Мутко приостановил свою деятельность, полномочия должны перейти на вице-президентов.

«Никита Павлович Симонян, к сожалению, по состоянию здоровья не смог, было предложено Сергею Геннадьевичу Прядкину, и он согласился», – рассказал Алаев.

«Никаких вопросов, связанных с выборами президента, на сегодняшнем заседании не было. Дюков присутствовал, но мы не слышали его заявления о том, что он будет выдвигаться кандидатом (на пост главы РФС)», – сказал Прядкин.

Исполком МОК 5 декабря 2017 года навсегда отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх в любом качестве. В конце декабря 2017 года Мутко подал иск в Спортивный арбитражный суд на решение МОК и на полгода приостановил свою деятельность на посту президента РФС. Врио президента РФС был назначен Александр Алаев.