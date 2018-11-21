В деле об изнасиловании дознавательницы в Уфе появилась соучастница

Фигурантом уголовного дела об изнасиловании 23-летней дознавательницы из Уфы может стать женщина, ранее проходившая как свидетель, сообщили СМИ со ссылкой на информированный источник.

Источник утверждает, что она, по новым данным, помогала держать потерпевшую за голову и руки во время насильственных действий, сообщает «ГорОбзор».

«На данный момент она перевелась в другое отделение, ей может грозить уголовное дело», – заявил источник.

Он также сообщил, что один из обвиняемых – Павел Яромчук – содержится в ШИЗО (штрафной изолятор). Еще двое фигурантов дела находятся в более комфортных условиях.

Портал также сообщает, что предварительные результаты биоэкспертизы подтвердили факт насильственных сексуальных действий: она получила множественные повреждения тканей, также обнаружены биоматериалы начальника отдела по вопросам миграции Павла Яромчука.

Ранее сообщалось, что изнасилованная дознавательница вернется на работу в свой отдел.

Напомним, трое уфимских полицейских подозреваются в изнасиловании 23-летней дознавательницы. Они арестованы и уволены со службы.

Жертва изнасилования является дочерью замначальника управления Росгвардии по Республике Башкортостан Ирека Сагитова.