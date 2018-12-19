Песков прокомментировал конфликт Запашного и Гуцериева

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о конфликте между директором Большого московского цирка Эдгардом Запашным и бизнесменом Михаилом Гуцериевым.

В Кремле «не хотели бы в дискуссию Запашного и его оппонента вступать», цитирует РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о конфликте между Запашным и Гуцериевым.

Также Пескову задали вопрос о возможности запрета цирка с животными.

«Наверное, надо запрещать цирк, где животные содержатся в плохих условиях, это очевидно. Вопрос в условиях содержания животных, а не в целом содержания животных в цирке», – сказал он.

По его словам, этим должны заниматься специалисты, так как только они могут признать, «насколько это некомфортно для животных, насколько это противоречит каким-то нормам этики или не противоречит».

Конфликт гендиректора Большого государственного московского цирка Эдгарда Запашного и главы совета директоров группы «Сафмар» Михаила Гуцериева начался после того, как 15 декабря на заседании президентского совета по культуре и искусству Запашный поднял вопрос о строительстве в Сколково «стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil», обвинив Гуцериева во вложениях, которые «были бы полезны для российского искусства», а не для зарубежного.

Промышленно-финансовая группа «Сафмар» назвала слова Эдгара Запашного инструментом конкурентной борьбы и пообещала подать в суд.

Сам Эдгард Запашный во вторник заявил о готовности к диалогу с главой совета директоров группы «Сафмар» Михаилом Гуцериевым. Он также ответил на упреки в жестоком обращении с животными, заявив, что запрет необходим только в тех странах, где нет цирковой школы.