Госдума приняла закон о частичной декриминализации 282-й статьи УК

Госдума приняла в третьем чтении пакет законов о частичной декриминализации ст. 282 Уголовного кодекса об экстремизме.

Третье чтение законопроекта проходило на пленарном заседании парламента и было окончательным, передает РИА «Новости».

Ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов, частично декриминализующий эту статью. В них предлагается гуманизировать уголовное законодательство и внести в УК и Кодекс об административных правонарушениях изменения.

Согласно документам, нельзя будет возбуждать уголовные дела в отношении людей, которые впервые преступили закон, при условии, что нарушение «не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства».

Также предполагается, что уголовная ответственность будет наступать, когда нарушение совершено свыше одного раза за год.

В действующей редакции статьи уголовное дело можно возбудить в отношении человека, ни разу не наказывавшегося за возбуждение вражды в административном порядке.

В пояснительной записке со ссылкой на анализ правоприменительной практики отмечается, что «не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности (по ст. 282) является обоснованным».

Поправки ко второму чтению проекта предлагали установить годичный срок давности привлечения к административной ответственности, в отличие от установленного ранее срока в три месяца.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что инициатива президента позволит исключить случаи чрезмерно сурового наказания за разовую неосторожную публикацию в интернете.

Согласно статистике Генпрокуратуры, много уголовных дел об экстремизме в России заводят за различные публикации в интернете. Например, в 2017 году из всех дел по данной статье 75% касались именно Сети.

В августе за декриминализацию статьи выступили 50 сообществ соцсети «ВКонтакте» с общей аудиторией более 60 млн пользователей.