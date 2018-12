В США оценили последствия ядерного удара с АПЛ «Юрий Долгорукий» из Мексиканского залива

Американское интернет-издание We Are The Mighty смоделировало последствия удара российского подводного крейсера типа «Борей» ракетами с ядерными боеголовками по США; по расчетам журнала, одной субмарины – например, «Юрия Долгорукого» – достаточно для нанесения фатального ущерба американской армии и флоту.

Издание предполагает, что лучшая позиция для запуска ракет с российской подлодки находится в водах Мексиканского залива, так как оттуда ракеты «Булава», дальность полета которых превышает 9 тыс. километров, смогут поразить все важные военные и коммуникационные центры в США, передает «Российская газета».

Речь идет, в первую очередь, о Пентагоне, а также военно-морской базе в Кингс-Бей на юге Джорджии и военно-воздушной базе Уайтмен в Миссури.

В выдуманной изданием войне задействована и «разрушительная и смертоносная» подлодка «Юрий Долгорукий», которая несет на борту 16 ракет «Булава» с ядерными боеголовками.

Отмечается, что каждая из баллистических ракет несет по шесть разделяемых боевых блоков мощностью свыше 100 килотонн.

Предполагается, что все ракеты «Булава» будут выпущены за одну минуту.

По мнению We Are The Mighty, расположенный внутри горы Шайенн штаб NORAD (командование воздушно-космической обороны Северной Америки) уцелеет, но остальные объекты, в том числе бактериологический центр армии США Форт-Детрик, база АНБ в Форт-Мид, база корпуса морской пехоты США Куантико и ряд других, будут уничтожены.

Были рассчитаны предполагаемые потери среди гражданского населения – это сотни тысяч человек.

Однако такой сценарий американские журналисты сочли маловероятным, так как в случае нанесения удара по одной из ядерных держав начнется мировая война, победителей в которой не будет.

