В «Москва-Сити» появится еще один небоскреб

На территории делового центра «Москва-Сити» запланировали появление небоскреба высотой 283 метра под названием Grand Tower, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Высотка будет иметь узнаваемый силуэт и хорошие видовые характеристики благодаря своему расположению на краю делового центра. Комплекс состоит из стилобатной части и располагающихся на ней двух башен. Между башнями в вертикальном стеклянном объеме запроектированы переходные мосты, зоны отдыха с видом на город и зимние сады», – поделился планами Кузнецов.

По его словам, площадь здания составит 400 тыс. квадратных метров. Внизу планируется подземная парковка на 692 места, а внутри здания должны расположиться офисы, апартаменты, торговые площадки, конференц-зал, а также рестораны, кафе и столовая, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что новый небоскреб первым в России может получить сертификат LEED Gold на здание в целом. Grand Tower планируется одной из самых знаковых построек в Европе.