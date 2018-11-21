Власти Китая нашли необычный способ борьбы с диссидентами

Американские СМИ сообщили о необычном способе китайских властей бороться с диссидентами, отправляя их в «вынужденный отпуск» во время проведения в стране значимых событий.

Бэй-люю, что в переводе с китайского означает «вынужденный туризм», начал практиковаться в Китае около пяти лет назад. Его суть заключается в том, что во время значимых событий, например, международных саммитов или спортивных мероприятий, известных диссидентов, за судьбой которых следят на Западе, отправляют в оплаченные государством туристические поездки. Таким образом власти поддерживают стабильность в стране.

The New Yorker, в частности, пишет о 67-летнем китайском диссиденте Цзянго Чжа, которого отправили в «вынужденный отпуск» во время проведения в Пекине в сентябре Форума сотрудничества между Китаем и Африкой. В ходе этого путешествия Цзянго Чжа, девять лет отсидевший в тюрьме за создание оппозиционной Демократической партии Китая, посетил один из национальных парков Китая, таоистские храмы и дамбу «Три ущелья». В поездке его сопровождали двое полицейских, а финансирование «отпуска» взяло на себя министерство безопасности Китая.

В аналогичные путешествия кроме Цзянго Чжа в начале осени отправились еще четверо активистов.

Издание отмечает, что обычно диссидентов сопровождают три сотрудника полиции, один из которых спит в одном номере с активистом. Эти же полицейские покупают билеты на экскурсии, помогают активисту с багажом, фотографируют его в живописных местах.