Путин запретил толкающие детей на преступления сайты

Президент России Владимир Путин подписал закон о немедленной блокировке сайтов, которые побуждают детей к совершению преступлений.

Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В нем предписано немедленно блокировать сайты, распространяющие информацию, угрожающую жизни детей и направленную «на склонение или иное вовлечение детей в совершение таких действий».