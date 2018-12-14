Россияне пожертвовали 6 млн рублей за неделю акции «Рубль в день»

Россияне за неделю акции #рубльвдень подписались на ежемесячные пожертвования благотворительным фондам общей суммой 6 миллионов рублей.

10 декабря фонд «Нужна помощь» запустил сбор средств для 136 некоммерческих организаций по всей России и призвал оформить небольшое, но регулярное пожертвование – например, один рубль в день, пишет журнал «Такие дела».

К акции #рубльвдень присоединяются люди со всей России; многие рассказывают о ней в соцсетях.

Публикация от Крылова Дарья (@krylova_daria28ff) 14 Дек 2018 в 7:09 PST

Публикация от Ирина Машетова (@irina_mashetova) 17 Дек 2018 в 12:27 PST

Чтобы присоединиться к акции #рубльвдень, нужно выбрать один или несколько фондов и оформить регулярное пожертвование. Пожертвование будет ежемесячно автоматически списываться с банковской карты пользователя, а отчет поступит на email.

В свою очередь фонд «Нужна помощь» призывает россиян скачать видео об акции и опубликовать его в своих соцсетях, чтобы об инициативе узнало больше людей. Также предлагается записать собственный ролик и выложить его в аккаунтах в Сети.

В обоих случаях важно указать ссылку на акцию и хештег #рубльвдень.

Напомним, благотворительную акцию «Рубль в день» запустили российские звезды в завершении Года добровольца в России. В рамках акции каждый желающий может оформить небольшое (от 30 до 300 рублей), но регулярное пожертвование в пользу одной из 133 проверенных благотворительных организаций.

Акцию поддержали Константин Хабенский, Владимир Познер, Данила Козловский, Ирина Горбачева, Юлия Пересильд, Ирина Старшенбаум, к флешмобу присоединяются новые актеры, телеведущие, журналисты, спортсмены. Их обращения можно найти в соцсетях по хештегу #рубльвдень.