В Тбилиси раскритиковали грузинского оперного певца за выступление перед Путиным

Грузинские политики подвергли критике известного оперного исполнителя Паату Бурчуладзе, который 15 декабря принял участие в юбилейном вечере дирижера Юрия Темирканова, где присутствовал президент России Владимир Путин, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Депутат от правящей «Грузинской мечты» Акакий Зоидзе сказал, что «в особых условиях, когда часть территорий Грузии оккупирована Россией, определенная ответственность ложится и на грузинских мастеров культуры».

Депутат от оппозиционной «Европейской Грузии» Георгий Церетели, который также возглавляет сейчас ПА ОБСЕ, сказал, что «выступать перед Путиным было нехорошо».

Бурчуладзе исполнил арию из грузинской оперы «Даиси».

Примечательно, что Бурчуладзе является в Грузии и активным оппонентом властей, а грузинская оппозиция упрекает власти в том, что те не так жестки по отношению к России.