В Израиле прокомментировали версию США о гибели главы ГРУ Сергуна в Ливане

Возможное нахождение в Ливане главы ГРУ Игоря Сергуна говорит об очень глубоком сотрудничестве России с шиитской группировкой «Хезболла». Такую версию газете ВЗГЛЯД высказал израильский эксперт Саймон Ципис. Так он прокомментировал заявления о том, что Сергун скончался в Ливане, а не в России, как было объявлено официально.

Сотрудник Института исследований национальной безопасности (INSS) Тель-Авивского университета Саймон Ципис отказался спекулировать на версиях о том, где именно скончался экс-начальник ГРУ Игорь Сергун: в Ливане, как утверждает американская и израильская разведка, или в России, как об этом было сообщено официально.

В то же время он отметил, что если смерть произошла в Ливане, о чем сообщил бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн, то единственное, что мог там делать Сергун, – сотрудничать либо консультировать группировку «Хезболла», чья штаб-квартира находится в Бейруте. Там же, по его словам, в подземельях скрывается глава группировки Хасан Насрулла.

«Группировка «Хезболла» принимает активное участие в боях и в военных действиях российской армии на земле внутри Сирии. Фактически это серьезный союзник сегодняшней политики России в Сирии... Поскольку «Хезболла» – шиитская группировка, она на стороне Асада (президент Сирии Башар Асад) и воюет с его врагами», – отметил эксперт.

Насколько глубоким могло быть сотрудничество России с «Хезболлой», «можно судить по тому, что человек такого высокого ранга находится в Ливане, если он там находился». Эксперт предположил, что Сергун мог вести переговоры непосредственно с Насруллой.

«Если все это было так, то для Израиля это негативный знак, потому что Израиль считает «Хезболлу» соперником номер два после Ирана. Эта организация – фактически военизированное образование, которое, как «Исламское государство*», имеет свою артиллерию, тяжелые вооружения, танки и т.д. Для нас это стратегическая угроза, в то время как, например, ХАМАС – это просто тактическая угроза», – пояснил Ципис.

Эксперт добавил, что Израиль знает о помощи России «Хезболле» в виде оружия, военного инструктажа и консультирования. «Для нас не новость, что Россия помогает нашим врагам. Россия на протяжении многих лет, еще со времен Советского Союза, помогает и ХАМАСу, и «Хезболле». Это так называемая Realpolitik, то есть политика, которую мы принимаем такой, какая она есть», – подытожил Саймон Ципис.

По официальной версии, Сергун скоропостижно скончался в ведомственном доме отдыха в Московской области – от инфаркта. Генералу было всего 58 лет. Однако западная исследовательская компания Stratfor, имеющая репутацию «второго ЦРУ», заявляла, что Сергун был убит 1 января 2016 года во время выполнения секретной миссии в Ливане. Такая же версия излагалась в израильской прессе.

Во вторник в Минобороны заявили РИА «Новости»: утверждения о том, что Сергун скончался на территории Ливана, являются «конспирологическим бредом». «Игорь Дмитриевич в январе 2016 года находился в России», – подчеркнули в ведомстве.