Плющенко отказал Сотниковой в дальнейшей спортивной карьере

Олимпийской чемпионке 2014 года по фигурному катанию Аделине Сотниковой нужно «закрывать спорт» и переходить на тренерскую работу, считает ее тренер, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

«Я считаю, что Аделине спорт надо закрыть и переходить на тренерскую работу, в шоу. Не надо мучить себя, выиграла Олимпиаду и достаточно. Относительно соревнований мы с ней не занимаемся, готовимся к шоу», – цитирует Плющенко РИА «Новости».

Сотникова не выступает в текущем соревновательном сезоне.

Ранее тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала Сотникову, объявившую о пропуске сезона-2018/19, и предположила, что фигуристка не выйдет никогда на соревнования.

В 2014 году Сотникова завоевала золото на Олимпиаде в Сочи, став первой олимпийской чемпионкой в истории женского российского фигурного катания. После этого она пропустила два сезона. Последний крупный турнир, в котором Сотникова принимала участие – чемпионат России 2016 года, на котором она заняла шестое место.