В США нашли новый предвыборный ролик Трампа

Американский журналист Яшар Али выложил в Сеть вышедший на CNN ролик в поддержку президента США Дональда Трампа, предположив, что это его первое предвыборное видео.

«Первый ролик к 2020?», – написал Али в Twitter.

В ролике менеджер кампании Трампа Брэд Парсаль просит зрителей позвонить по определенному номеру, чтобы поблагодарить Трампа.

«Я позвонил по номеру и наткнулся на призыв ко сбору средств (что не необычно для предвыборных кампаний)», – написал он.

В ноябре компания Facebook запретила распространять в социальной сети рекламный видеоролик о «караване мигрантов», опубликованный президентом США Дональдом Трампом в поддержку Республиканской партии.