Facebook запретила распространение видеоролика Трампа о «караване мигрантов»

Компания Facebook запретила распространять в социальной сети рекламный видеоролик о «караване мигрантов», опубликованный президентом США Дональдом Трампом в поддержку Республиканской партии, сообщил телеканал CNBC.

По словам официального представителя компании, запрещенный видеоролик якобы «нарушает рекламную политику Facebook, направленную против сенсационного контента», передает ТАСС.

«Хотя само видео разрешено размещать в Facebook, оно не будет распространяться за плату», – подчеркнули в компании, добавив, что реклама «не должна содержать шокирующий, сенсационный, неуважительный или чрезмерно насильственный контент».

«Это включает также унижение человеческого достоинства или унижение групп населения, использование устрашающих или преувеличенных слухов о какой-то угрозе», – добавили в социальной сети.

Ранее от показа рекламного ролика Трампа отказались американские телеканалы NBC и Fox News. Телекомпания CNN назвала видеоролик «расистским».

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