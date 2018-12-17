Минздрав рассказал, как быстро врачи должны оказывать медпомощь

Министерство здравоохранения подготовило памятку, в которой указано, в какие сроки россияне должны получить от врачей необходимую медицинскую помощь.

Скорость оказания помощи зависит от формы бесплатной помощи. Она может быть экстренной, неотложной и плановой, говорится на сайте министерства.

Не допускается отказ пациенту в экстренной помощи. Она должна оказывается врачами в случае острых заболеваний и обострении хронических заболеваний, которые представляют угрозу для жизни пациента. При вызове бригады скорой помощи в ситуации, требующей экстренной помощи, время прибытия медиков не должно превышать 20 минут с момента вызова.

Неотложная помощь оказывается в случае заболеваний и обострений, не представляющих угрозу жизни пациента. При такой форме врач должен оказать помощь в течение двух часов после обращения.

При плановых осмотрах, заболеваниях, не требующих срочного вмешательства и не ведущих к ухудшению состояния здоровья пациента при отсрочке, помощь оказывается от 24 часов до 30 дней.

В течение суток пациентов должен принимать участковый терапевт. Ожидание консультаций у врачей-специалистов не должно превышать 14 дней после обращения в медицинское учреждение.

Такие же сроки допускаются при проведении маммографии, рентгена, УЗИ, функциональной диагностики и других инструментальных исследований при оказании первичной помощи.

В срок 30 дней должны укладываться проведение компьютерной томографии (кроме пациентов с онкозаболеваниями, срок для которых сокращается до 14 дней), а также специализированной медицинской помощи. В последнем случае отсчет начинается с момента направления лечащим врачом на госпитализацию.