В ОНФ распределили руководство 12 площадками по контролю за суперуказом

Взгляд
17 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 19:29  |  vz.ru
Разделы

Почему повышение ставки ЦБ неожиданно сыграло против рубля

Повышение ставки ЦБ обычно ведет к укреплению местной валютыФото: Алексей Сухоруков/РИА «Новости»
Ключевая ставка ЦБ была поднята второй раз в этом году. Это шаг на опережение инфляции, объясняет регулятор. Однако это еще и защита рубля от спекулянтов и будущих санкций. Российская валюта сначала обрадовалась и подросла, однако очень быстро все прекратилось. Почему регулятор не смог помочь рублю и к чему готовиться россиянам? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Кожемяко победил в «протестном» Приморье

Олегу Кожемяко удалось за пару месяцев переломить негативные тренды в ПриморьеФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Самая бурная избирательная кампания этой осени завершилась – Приморье избрало себе нового руководителя. С солидным перевесом на выборах победил Олег Кожемяко, самовыдвиженец, главным соперником которого оказался Андрей Андрейченко из ЛДПР. Назначенный президентом не далее как в сентябре, врио губернатора Кожемяко сумел всего за пару месяцев завоевать доверие очень непростого края. Подробности...
Перейти а раздел…

Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
Перейти а раздел…

Верят ли украинцы пропаганде о «войне с Россией»

«Военная угроза России» является одним из важнейших факторов общественного мнения на УкраинеФото: Лев Федосеев/ТАСС
Президент Украины последние дни как мантру повторяет предупреждение о «скорой масштабной войне с Россией». Ему вторят разнообразные эксперты и политологи. На какие аргументы опираются подобные утверждения, верят ли им украинские обыватели и поможет ли эта пропаганда остаться Порошенко на второй срок? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Последний довод США против «Северного потока – 2» – война

Дмитрий Родионов, политолог
Госсекретарь Майк Помпео обещал Киеву остановить газовый проект «совместными с Украиной усилиями». Это прозвучало нелепо. Что может Киев? Но вот происходит инцидент в Керченском проливе. А потом – голосование в Европарламенте. Подробности...

Когда говорят об экологии, на самом деле спорят о деньгах

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Человечеству есть чем заняться сообща. Но глобализация поставила перед ним ложные цели, что объективно мешает людям и правительствам разных стран объединяться для решения действительно важных задач. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Как московские таксисты охраняют СССР и дружбу народов

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Если разобраться, мы все хоть и «понаехали», а всё равно получается как из одного большого семейства. Вроде бы когда-то все переругались и не разговариваем. Но ведь на одном языке общаемся, даже если говорим на разных. Значит, все свои. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
    Перейти а раздел…

    Американский шантаж привел в ярость китайского дракона

    Обсуждение: 8 комментариев

    За что дерутся украинские депутаты

    Обсуждение: 11 комментариев

    Почему Арктика имеет критическое значение для России

      Перейти а раздел…

      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

      Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого года
      Подробности...

      Путин покатал тяжелобольного мальчика на президентском вертолете

      Владимир Путин встретился с Артемом Пальяновым из Ленинградской области. Глава государства подарил тяжелобольному мальчику новогодние подарки, а также организовал для него и его семьи обещанный полет на президентском вертолете
      Подробности...

      Владимир Путин посетил открытие памятника Александру Солженицыну

      Президент России посетил церемонию открытия памятника писателю Александру Солженицыну. Монумент был открыт в центре Москвы в столетнюю годовщину со дня рождения литератора и общественного деятеля
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Лукашенко заподозрил, что Россия хочет поглотить Белоруссию. Должна ли наша страна стремиться к объединению с Белоруссией в одно государство?
        • Да

        • Нет

        Нужна ли России военная база в Венесуэле?
        • Да

        • Нет

        Экологи советуют выбирать для украшения на Новый год именно живую ель. А какую елку поставите вы?
        • Живую ель или сосну

        • Искусственную ель

        • Ничего

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:У Порошенко нашлись родственники в Крыму
          Эксперты прокомментировали отказ США от учений с ледоколом в АрктикеСБУ заявила о служебных заданиях у задержанных Россией офицеровПутин сделал распоряжение в связи с аномальными морозамиЛатынина сравнила Крым с яйцом
          Главу «новой украинской церкви» избрали «старым кгбистским методом»Главе эстонской НКО запретили въезд в Россию до 2073 годаНосившему на руках росгвардейца мужчине вынесли приговорЗапашный ответил на обвинения в издевательстве над животными
          Вице-премьер Борисов рассказал о применении в Сирии вертолетов Ка-52К и самолетов Су-35Кремль отреагировал на сведения об использовании президентом Судана Ту-154Голикова назвала метод повышения продолжительности жизни россиян до 78 летЕще одну семью с онкобольными детьми могут выселить из квартиры в Москве

          Главная тема


          Выживут ли "Соединенные штаты Европы"

          ах, арлекино


          Пугачева заявила о возвращении на сцену

          богатый украинец


          Доходы Порошенко за год выросли в 12 раз

          «давай поженимся!»


          Гузеева опубликовала фото «в стиле Волочковой»

          Видео

          «необоснованные надежды»


          Порошенко сказал, за что ему стыдно

          в интересах Киева


          Берлин назвал условие строительства «Северного потока – 2»

          раскол православия


          Порошенко втянул Украину во «врата ада»

          ослабление влияния


          США не хотят отдавать Африку Китаю и России

          война на Балканах


          Косово бросило вызов НАТО

          Глобальное потепление


          Дмитрий Дробницкий: Когда говорят об экологии, на самом деле спорят о деньгах

          национальный вопрос


          Елена Кондратьева-Сальгеро: Кто в Москве защищает СССР и дружбу народов

          «Гражданская оборона»


          Алексей Колобродов: Как Егор Летов отстроил Небесный портал

          на ваш взгляд


          Лукашенко заподозрил, что Россия хочет поглотить Белоруссию. Должна ли наша страна стремиться к объединению с Белоруссией в одно государство?

          В ОНФ распределили руководство 12 площадками по контролю за суперуказом

          17 декабря 2018, 18:26

          Текст: Сергей Гурьянов

          Версия для печати

          На заседание Центрального штаба Народного фронта, которое прошло в режиме видео-конференц-связи с регионами, сопредседатели Центрального штаба ОНФ распределили руководство 12 тематическими площадками по контролю за «майским указом».

          В заседании приняли участие члены нового состава Центрального штаба, а также первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, сообщается в пресс-релизе ОНФ.

          Члены Центрального штаба ОНФ обсудили основные задачи и целевые показатели суперуказа президента, представили план работы движения по народному контролю за его реализацией в соответствии с «дорожной картой», подготовленной на съезде Народного фронта. На 2019 год намечено более 250 мероприятий по 14 различным форматам общественного контроля.

          Каждый из пяти сопредседателей Центрального штаба ОНФ выбрал несколько из 12 тематических площадок, работу которых он возглавит, будет структурировать и курировать.

          Каждая из 12 тематических площадок соответствует одному из 12 направлений суперуказа президента страны и национальных проектов: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные дороги, культура, наука, цифровая экономика, производительность труда и поддержка занятости, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.

          В рамках каждой площадки модераторы, эксперты, активисты из регионов работают по приоритетным направлениям, которые являются наиболее значимыми и чувствительными для простых людей.

          Сопредседатель Центрального штаба Сергей Когогин будет курировать такие площадки, как «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также «Международная кооперация и экспорт». Профильными темами Алексея Комиссарова в Народном фронте станут «Производительность труда и поддержка занятости» и «Цифровая экономика». Помимо площадки «Образование» Елена Шмелева возглавила работу направлений «Наука» и «Культура». Елена Цунаева взяла шефство над площадками «Жилье и городская среда» и «Экология». Леонид Рошаль будет курировать «Демографию» и «Здравоохранение».

          «Президент страны, лидер Народного фронта Владимир Путин поручил нам мониторинг хода выполнения «майского указа», подчеркнув важность оценки реальных изменений в ходе реализации национальных проектов, их влияния на качество жизни граждан. Темы «майского указа» главы государства охватывают самые разные сферы жизни общества и государства. Каждая из них требует особого внимания и подхода, поэтому сопредседатели в соответствии со своим опытом взяли шефство над наиболее близкими направлениями», – рассказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

          Она отметила, что члены Центрального штаба также определились с тематическими площадками ОНФ, выбрав профильную для себя тему, где их опыт и знания должны быть максимально полезны в деле народного контроля.

          «Для меня, конечно, близка тема образования и связанные с ней вопросы, поэтому я уделю ей особое внимание», – заявила она.

          Народный фронт будет вести работу по контролю за реализацией нацпроектов на постоянной основе, проводить ежемесячные и ежеквартальные мероприятия. В частности, в 2019 году запланировано более 60 мониторингов и около 60 опросов, более 20 рейдов, будет подготовлено свыше 50 аналитических докладов, продолжится законотворческая деятельность.

          Один из инструментов этой работы – мобильное приложение ОНФ «Народный контроль», которое обеспечивает прямую связь с жителями страны и позволяет из первых рук получать информацию о реализации нацпроектов «на земле». Оно уже стало популярным среди пользователей, со дня презентации приложения на съезде его скачали более 12 тыс. человек, первый опрос, посвященный здоровому образу жизни, прошли около 4 тыс. человек.

          Собранные данные и результаты работы экспертов ОНФ лягут в основу ежегодных общественных докладов об исполнении 12 нацпроектов. Будут сформулированы предложения по повышению их эффективности. Народный фронт отправит их в правительство и администрацию президента, а также на постоянной основе будет следить за тем, как исправляются те или иные недочеты.

          «Мы не ограничиваемся определенными датами, а постоянно держим руку на пульсе, находимся в диалоге с жителями страны по волнующим их темам и работаем над поиском путей решения в режиме реального времени», – подчеркнула Шмелева.

          Съезд Общероссийского народного фронта прошел 29 ноября 2018 года в Москве и стал масштабной всероссийской площадкой, на которой собрались более 4 тыс. человек. Участники мероприятия в новом формате антиконференции разработали «дорожную карту» народного контроля за реализацией 12 национальных проектов суперуказа главы государства. В съезде принял участие президент Владимир Путин, который встретился с новым составом Центрального штаба ОНФ, а также выступил перед всеми участниками мероприятия.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............