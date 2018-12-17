В ОНФ распределили руководство 12 площадками по контролю за суперуказом

На заседание Центрального штаба Народного фронта, которое прошло в режиме видео-конференц-связи с регионами, сопредседатели Центрального штаба ОНФ распределили руководство 12 тематическими площадками по контролю за «майским указом».

В заседании приняли участие члены нового состава Центрального штаба, а также первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, сообщается в пресс-релизе ОНФ.

Члены Центрального штаба ОНФ обсудили основные задачи и целевые показатели суперуказа президента, представили план работы движения по народному контролю за его реализацией в соответствии с «дорожной картой», подготовленной на съезде Народного фронта. На 2019 год намечено более 250 мероприятий по 14 различным форматам общественного контроля.

Каждый из пяти сопредседателей Центрального штаба ОНФ выбрал несколько из 12 тематических площадок, работу которых он возглавит, будет структурировать и курировать.

Каждая из 12 тематических площадок соответствует одному из 12 направлений суперуказа президента страны и национальных проектов: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные дороги, культура, наука, цифровая экономика, производительность труда и поддержка занятости, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.

В рамках каждой площадки модераторы, эксперты, активисты из регионов работают по приоритетным направлениям, которые являются наиболее значимыми и чувствительными для простых людей.

Сопредседатель Центрального штаба Сергей Когогин будет курировать такие площадки, как «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также «Международная кооперация и экспорт». Профильными темами Алексея Комиссарова в Народном фронте станут «Производительность труда и поддержка занятости» и «Цифровая экономика». Помимо площадки «Образование» Елена Шмелева возглавила работу направлений «Наука» и «Культура». Елена Цунаева взяла шефство над площадками «Жилье и городская среда» и «Экология». Леонид Рошаль будет курировать «Демографию» и «Здравоохранение».

«Президент страны, лидер Народного фронта Владимир Путин поручил нам мониторинг хода выполнения «майского указа», подчеркнув важность оценки реальных изменений в ходе реализации национальных проектов, их влияния на качество жизни граждан. Темы «майского указа» главы государства охватывают самые разные сферы жизни общества и государства. Каждая из них требует особого внимания и подхода, поэтому сопредседатели в соответствии со своим опытом взяли шефство над наиболее близкими направлениями», – рассказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Она отметила, что члены Центрального штаба также определились с тематическими площадками ОНФ, выбрав профильную для себя тему, где их опыт и знания должны быть максимально полезны в деле народного контроля.

«Для меня, конечно, близка тема образования и связанные с ней вопросы, поэтому я уделю ей особое внимание», – заявила она.

Народный фронт будет вести работу по контролю за реализацией нацпроектов на постоянной основе, проводить ежемесячные и ежеквартальные мероприятия. В частности, в 2019 году запланировано более 60 мониторингов и около 60 опросов, более 20 рейдов, будет подготовлено свыше 50 аналитических докладов, продолжится законотворческая деятельность.

Один из инструментов этой работы – мобильное приложение ОНФ «Народный контроль», которое обеспечивает прямую связь с жителями страны и позволяет из первых рук получать информацию о реализации нацпроектов «на земле». Оно уже стало популярным среди пользователей, со дня презентации приложения на съезде его скачали более 12 тыс. человек, первый опрос, посвященный здоровому образу жизни, прошли около 4 тыс. человек.

Собранные данные и результаты работы экспертов ОНФ лягут в основу ежегодных общественных докладов об исполнении 12 нацпроектов. Будут сформулированы предложения по повышению их эффективности. Народный фронт отправит их в правительство и администрацию президента, а также на постоянной основе будет следить за тем, как исправляются те или иные недочеты.

«Мы не ограничиваемся определенными датами, а постоянно держим руку на пульсе, находимся в диалоге с жителями страны по волнующим их темам и работаем над поиском путей решения в режиме реального времени», – подчеркнула Шмелева.

Съезд Общероссийского народного фронта прошел 29 ноября 2018 года в Москве и стал масштабной всероссийской площадкой, на которой собрались более 4 тыс. человек. Участники мероприятия в новом формате антиконференции разработали «дорожную карту» народного контроля за реализацией 12 национальных проектов суперуказа главы государства. В съезде принял участие президент Владимир Путин, который встретился с новым составом Центрального штаба ОНФ, а также выступил перед всеми участниками мероприятия.