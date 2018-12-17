Дмитрий Губерниев вошел в состав центрального штаба «Волонтеров Победы»

Российский телеведущий, спортивный комментатор, главный редактор Объединенной дирекции спортивных телеканалов ВГТРК Дмитрий Губерниев вошел в состав центрального штаба движения «Волонтеры Победы».

В минувшие выходные в Подмосковье закончил работу Всероссийский итоговый форум «Волонтеров Победы». Участников движения приветствовал Владимир Путин, поблагодаривший добровольцев за преданность делу, самоотдачу и искреннее стремление приносить пользу отечеству и людям, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Ключевым событием форума стал съезд «Волонтеров Победы». «Прошло уже целых три года с момента официальногосоздания нашего движения. Хотела бы поблагодарить всех членов центрального штаба за работу. За это время нам удалось сделать очень многое. Из идеи мы выросли в поистине всенародное движение, которое развилось настолько, что сегодня мы являемся самой крупной волонтерской организацией, которая занимается сохранением исторической памяти. Что бы мы ни делали – будь это помощь ветеранам, благоустройство памятных мест или участие в организации крупных государственныхмероприятий – каждый из членов нашего Движения относится к этому с большой ответственностью», – обратилась к участникам руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

На съезде участники определили приоритетные задачи в развитии движения. Также был утвержден план на 2019 год, прошло переизбрание центрального штаба и контрольно-ревизионной комиссии «Волонтеров Победы». Кроме представителей региональных отделений в состав центрального штаба вошли российский телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ», главный редактор Объединенной дирекции спортивных телеканалов ВГТРК Дмитрий Губерниев, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России», сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Цунаева, директор «Роскультцентра» Сергей Першини декан факультета архивного дела Российского государственного гуманитарного университета Елена Малышева.

«Я очень горжусь дружбой с вами! Большая честь для меня быть членом центрального штаба движения «Волонтеры Победы». Хочу сказать Вам спасибо за ту помощь и поддержку, которые вы оказываете ветеранам и всем тем, кому сложно. Вы, действительно, совесть нашей нации. Я всегда рядом и готов помочь», – обратился к участникам съезда Губерниев.

Также во время форума участники обсудили развитие деятельности Движения в рамках новых направлений, таких как «Великая Победа», «Моя история», «Наши победы», «Связь поколений», «Моя победа» и «Медиапобеда».

Движение насчитывает 85 региональных отделений, 812 муниципальных штабов, 220 общественных центров гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи в образовательных организациях. Волонтеры Победы объединяют в своих рядах свыше 190 тыс. добровольцев по всей стране.