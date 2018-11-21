Саудовская Аравия резко раскритиковала США за «неуважение»

Саудовская Аравия осудила позицию сената США, который принял резолюцию об ответственности наследного принца Мухаммеда бен Салмана за убийство журналиста The Washington Post Джамаля Хашогджи, сообщают СМИ.

Информация об ответственности принца базируется на необоснованных обвинениях, заявили в МИД Саудовской Аравии, пишут «Ведомости» со ссылкой на Associated Press.

В Эр-Рияде заявили, что не потерпят любого «неуважения» к руководству страны.

«Эта позиция сената США посылает неправильные сообщения всем тем, кто хочет вызвать раскол в отношениях Саудовской Аравии и США», – говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Отмечается, что Эр-Рияд стремится избежать негативного влияния «внутренних политических дебатов в США» на стратегические взаимоотношения с Вашингтоном.

Напомним, сенат США возложил ответственность за убийство Хашогджи на саудовского принца.