Главный судебный пристав Астраханской области задержан за взятку

Начальник управления Федеральной службы приставов по Астраханской области Андрей Немашкалов был задержан по подозрению в получении взятки, сообщил источник.

Немашкалова задержали сотрудники ФСБ, сообщил собеседник «Астрахань FM», близкий к службе судебных приставов.

Немашкалов был назначен на должность главы Федеральной службы приставов в июне 2017 года. До этого он трудился главным судебным приставом в Хабаровске.

Ранее в пятницу сообщалось, что начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов был арестован по обвинению в получении взятки.