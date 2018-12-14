Начальник Свердловской железной дороги арестован за взятку

Начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова арестовали в связи с обвинением в получении взятки.

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Миронова на два месяца, передает РИА «Новости».

Сам Миронов свою вину отрицает. Он попросил у суда не заключать его под арест.

«Я не считаю себя виновным в предъявленном мне обвинении... Просил бы суд избрать не меру пресечения под стражей, дать мне возможность заниматься трудовой деятельностью в рамках проведения следственных мероприятий в отношении меня», – попросил обвиняемый.

Ранее сообщалось, что начальника Свердловской железной дороги задержали по подозрению во взятке.